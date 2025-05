Bomba! GTA 6 ganha o seu trailer 2 sem aviso. Rockstar Games lança o segundo trailer de GTA VI, revelando detalhes sobre os protagonistas Jason e Lucia, ambientação em Leonida e... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h27 ) twitter

A Rockstar Games surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 6 de maio de 2025, ao lançar o segundo trailer oficial de Grand Theft Auto VI. O vídeo (abaixo), com cerca de três minutos de duração, oferece uma visão mais aprofundada da narrativa e dos personagens do jogo, destacando os protagonistas Jason e Lucia em uma história inspirada no estilo “Bonnie e Clyde”, ambientada no estado fictício de Leonida, que inclui a icônica Vice City.

