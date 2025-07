Bosque das Cerejeiras em Pedra Azul não vai abrir em 2025 Bosque das cerejeiras (Foto: Thiago Soares)Árvores estão passando por período de recuperação. Previsão é que espaço volte a receber... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 14h20 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h20 ) twitter

Bosque das cerejeiras (Foto: Thiago Soares) Um dos cartões-postais mais aguardados do inverno capixaba, o Bosque das Cerejeiras – Kaoru Kumazawa, em Pedra Azul, não abrirá para visitação em 2025. As cerejeiras, que não floresceram no último ano, estão passando por um processo de recuperação fisiológica e tratamento especial, segundo informou o Instituto ESL, responsável pelo espaço. A expectativa é que o local volte a receber visitantes somente na próxima florada, em 2026.

