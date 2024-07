Botafogo e Flamengo: A Corrida pelo Título do Brasileirão Esquenta! Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Flamengo venceu o Vitória/BA fora de casa e assumiu a vice-liderança do Brasileirão... Folha Vitória|Do R7 26/07/2024 - 12h14 (Atualizado em 26/07/2024 - 12h14 ) ‌



Depois de cinco vitórias seguidas, o Botafogo empatou com o São Paulo em 2 a 2, fora de casa. O resultado de quarta-feira (24) manteve o time na liderança isolada do Brasileirão, ainda com folga, mas não rendeu o simbólico título do turno porque o Flamengo, vice-líder, ainda tem um jogo a cumprir.

