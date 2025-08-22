Bradesco lança 5ª edição da promoção “Força no Campo”
O Bradesco dá continuidade à promoção “Força no Campo”, que entra em uma nova fase com mais três novos tratores a serem sorteados entre 2025 e 2026. A campanha reforça o compromisso do banco com o agronegócio, reconhecendo o papel central do produtor rural no desenvolvimento do setor. Podem participar produtores que contratarem Crédito Rural Bradesco, seja diretamente nas agências ou por meio da plataforma E-agro. A cada R$ 10 mil, o cliente recebe automaticamente um número da sorte e passa a concorrer aos sorteios, sem necessidade de qualquer cadastramento prévio.
Para mais detalhes sobre essa promoção e como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
