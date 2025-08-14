Brametal anuncia Alexandre Schmidt como novo CEO
A Brametal, referência nacional na fabricação de estruturas metálicas para o setor elétrico, anunciou Alexandre Queiroz Schmidt como seu novo CEO. A movimentação na liderança da empresa – que possui unidade fabril em Linhares, no norte do estado – foi anunciada nesta quinta-feira (14).
