Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brametal anuncia Alexandre Schmidt como novo CEO

A Brametal, referência nacional na fabricação de estruturas metálicas para o setor elétrico, anunciou Alexandre Queiroz Schmidt como...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Brametal, referência nacional na fabricação de estruturas metálicas para o setor elétrico, anunciou Alexandre Queiroz Schmidt como seu novo CEO. A movimentação na liderança da empresa – que possui unidade fabril em Linhares, no norte do estado – foi anunciada nesta quinta-feira (14).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.