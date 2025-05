Brasil calcula pela 1ª vez nº de pessoas diagnosticadas com autismo; 2,4 milhões declararam diagnóstico (Reprodução/Freepik)O número equivale a 1,2% da população do País Folha Vitória|Do R7 23/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h36 ) twitter

O Brasil conta pela primeira vez com um cálculo oficial da população de pessoas com autismo. São 2,4 milhões que declararam ter recebido diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) por algum profissional de saúde, segundo dados do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira, 23.

