Brasil derruba invencibilidade da Turquia e mantém perseguição à Itália na Liga das Nações Seleção brasileira comemora a vitória sobre a Turquia (FIVB/Divulgação)A seleção brasileira fechou sua passagem por Istambul, na Turquia... Folha Vitória|Do R7 22/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 17h36 ) twitter

Seleção brasileira comemora a vitória sobre a Turquia (FIVB/Divulgação)A seleção brasileira fechou sua passagem por Istambul, na Turquia, com 100% de aproveitamento e quatro vitórias na Liga das Nações. A vítima da vez, neste domingo, foi a forte seleção turca, então invicta e apoiada por mais de 17 mil vozes, com triunfo por 3 a 1, parciais de 25/18, 23/25, 25/23 e 25/15. Com a mesma campanha das oponentes, de sete triunfos e somente uma derrota, as comandadas de José Roberto Guimarães assumiram a segunda posição e seguem bem na perseguição da líder Itália, que ganhou seus oito jogos.

