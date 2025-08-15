Logo R7.com
Brasil faz campanha histórica na Copa América com jogadoras de time do ES

Gabriela Oliveira e Paola Klokler com a seleção brasileira na Copa América (Foto: Acervo pessoal)Campanha histórica da seleção brasileira...

Folha Vitória|Do R7

Gabriela Oliveira e Paola Klokler com a seleção brasileira na Copa América (Foto: Acervo pessoal) A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas encerrou sua participação na Copa América com a conquista da medalha de prata, após ser superada pelos Estados Unidos por 77 a 37 na final, disputada na noite de quinta-feira (14) no ginásio Coliseo Cayetano Cañizares, em Bogotá, na Colômbia.

