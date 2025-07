Brasil firma compromisso global por inclusão até 2028 Pessoa com deficiência no celular - Crédito: FreepikBrasil firma compromisso global por inclusão até 2028 Folha Vitória|Do R7 15/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h37 ) twitter

Pessoa com deficiência no celular - Crédito: Freepik

O Brasil assumiu o compromisso de destinar, até 2028, 15% dos orçamentos de programas de desenvolvimento internacional para ações voltadas a pessoas com deficiência, de acordo com o site Agência Brasil. O anúncio foi feito durante a terceira edição da Cúpula Global sobre Deficiência, encerrada na quinta-feira passada (3), em Berlim, na Alemanha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as ações e compromissos assumidos pelo Brasil!

