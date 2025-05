Brasil Game Show 2025 terá presença histórica de Hideo Kojima Diretor japonês está entre os destaques da 16ª edição do maior evento de games da América Latina e irá promover seu jogo DEATH STRANDING... Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 11h18 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O principal nome da indústria de jogos eletrônicos virá ao Brasil para um encontro inesquecível com os fãs. A BGS acaba de anunciar a participação do lendário Hideo Kojima em sua 16ª edição, marcada para os dias 9, 10, 11 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento histórico e a presença de Hideo Kojima, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Desemprego fica em 6,6% e número de trabalhadores com carteira é recorde

Ufes terá novo curso de Medicina em São Mateus em 2026

Live faz aquecimento para estreia do Acelera Mulheres na TV Vitória