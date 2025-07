Brasil se vinga do Japão e decide Liga das Nações feminina de vôlei contra a favorita Itália Seleção brasileira venceu o Japão na semifinal da Liga das Nações (Foto: FIVB)O Brasil conseguiu se vingar do Japão e venceu a semifinal... Folha Vitória|Do R7 26/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 18h37 ) twitter

Seleção brasileira venceu o Japão na semifinal da Liga das Nações (Foto: FIVB)O Brasil conseguiu se vingar do Japão e venceu a semifinal da Liga das Nações feminina de vôlei por 3 a 2 (23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/8), neste sábado, em Lodz, na Polônia. As japonesas foram as responsáveis pela eliminação das brasileiras em 2024, também na semifinal. O time do técnico José Roberto Guimarães busca o título neste domingo, às 15h (de Brasília), contra a favorita Itália, atual campeã olímpica e da Liga das Nações.

