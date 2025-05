Brasil sem seguro O alerta vem do presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), Dyogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 06h35 (Atualizado em 29/05/2025 - 06h35 ) twitter

O alerta vem do presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), Dyogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento: só 15% das residências do Brasil têm seguro contratado (contra incêndio, furto, catástrofes naturais etc). Em se tratando do maior bem de uma vida inteira para milhões de brasileiros, é um informe importante. Em palestra num seminário do Instituto Clima e Sociedade, no Rio de Janeiro, Dyogo ainda lembrou que grandes modais como estradas e ferrovias também não têm seguro.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

