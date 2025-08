Brasil vira sobre a Eslovênia e garante medalha de bronze na Liga das Nações de vôlei (Foto: FIVB)A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou, neste domingo, o terceiro lugar da Liga das Nações. No último jogo... Folha Vitória|Do R7 03/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 03/08/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: FIVB)A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou, neste domingo, o terceiro lugar da Liga das Nações. No último jogo da seleção brasileira no campeonato, em Ningbo, na China, o time verde e amarelo levou a melhor contra a Eslovênia, vencendo a partida por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19.

Para mais detalhes sobre essa emocionante vitória, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Sustentabilidade na construção civil: evolução, materiais e impacto ambiental

Marcas Ícones: assista ao programa especial da TV Vitória/Record

Geógrafo e professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira morre aos 78 anos