Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Brasileira é presa em Portugal suspeita de matar 5 filhos envenenados em MG

Gisele é suspeita de matar os 5 filhos envenenados (Foto: Reprodução / Redes sociais)As crianças tinham idades entre 10 meses e 3 anos...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Gisele é suspeita de matar os 5 filhos envenenados (Foto: Reprodução / Redes sociais) Gisele de Oliveira, 40 anos, foi presa na terça-feira, 5, em Coimbra, em Portugal, suspeita do homicídio de cinco filhos. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, os crimes aconteceram na cidade de Timóteo e as crianças tinham idades entre 10 meses e 3 anos. A defesa de Gisele não foi localizada pela reportagem.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.