Brasileira é presa em Portugal suspeita de matar 5 filhos envenenados em MG Gisele é suspeita de matar os 5 filhos envenenados (Foto: Reprodução / Redes sociais)As crianças tinham idades entre 10 meses e 3 anos... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Gisele é suspeita de matar os 5 filhos envenenados (Foto: Reprodução / Redes sociais) Gisele de Oliveira, 40 anos, foi presa na terça-feira, 5, em Coimbra, em Portugal, suspeita do homicídio de cinco filhos. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, os crimes aconteceram na cidade de Timóteo e as crianças tinham idades entre 10 meses e 3 anos. A defesa de Gisele não foi localizada pela reportagem.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

É amanhã! 5ª temporada do Espírito Startups estreia na TV Vitória

Matheus & Kauan e Natanzinho Lima: veja o que agita o ES no fim de semana

FOTOS | Veja como foi a abertura das quartas de final da Copa Vitória das Comunidades