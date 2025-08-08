Brasileira é presa em Portugal suspeita de matar 5 filhos envenenados em MG
Gisele é suspeita de matar os 5 filhos envenenados (Foto: Reprodução / Redes sociais)As crianças tinham idades entre 10 meses e 3 anos...
Gisele é suspeita de matar os 5 filhos envenenados (Foto: Reprodução / Redes sociais) Gisele de Oliveira, 40 anos, foi presa na terça-feira, 5, em Coimbra, em Portugal, suspeita do homicídio de cinco filhos. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, os crimes aconteceram na cidade de Timóteo e as crianças tinham idades entre 10 meses e 3 anos. A defesa de Gisele não foi localizada pela reportagem.
