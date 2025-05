Brasileira que viajou para ver a F1 no Japão é encontrada morta em hotel Amanda foi encontrada morta em hotel (Foto: Reprodução / Redes sociais)Uma pesquisadora brasileira, de 30 anos, foi encontrada morta... Folha Vitória|Do R7 03/05/2025 - 11h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Amanda foi encontrada morta em hotel (Foto: Reprodução / Redes sociais)Uma pesquisadora brasileira, de 30 anos, foi encontrada morta no Japão, na noite de quinta-feira, 1°, do horário local – no período da manhã, no Brasil -, com marcas de queimaduras e dentro de um apartamento próximo ao Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio.

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

A melhor época para tratar manchas e rejuvenescer a pele

Lady Gaga aparece e faz passagem de som para mega show em Copacabana

Bazar solidário oferece mais de 3 mil peças a partir de R$ 10 em Vitória