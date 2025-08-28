Brasileirão fecha acordo para transmitir jogos no Reino Unido sem jogos do Fla como mandante (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)O Brasileirão será transmitido pela primeira vez no Reino Unido e na Irlanda. A 1190 Sports, empresa de gestão... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h38 ) twitter

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)O Brasileirão será transmitido pela primeira vez no Reino Unido e na Irlanda. A 1190 Sports, empresa de gestão e comercialização de direitos esportivos, fechou 11 novas parcerias com operadoras na Europa, América Latina e Ásia para a veiculação de partidas do campeonato nacional. A única exceção são os jogos do Flamengo como mandante, uma vez que o clube carioca não assinou o contrato.

