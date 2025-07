Brasileiras brilham em Milão e faturam ouro inédito na Copa do Mundo de ginástica rítmica Seleção brasileira de ginástica rítmica com a medalha de ouro (Foto: André Menezes/CBG)A seleção brasileira de ginástica rítmica conquistou... Folha Vitória|Do R7 19/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 21h57 ) twitter

Seleção brasileira de ginástica rítmica com a medalha de ouro (Foto: André Menezes/CBG)A seleção brasileira de ginástica rítmica conquistou, neste sábado, a primeira medalha de ouro do país no conjunto geral em uma etapa de Copa do Mundo. Embaladas pelo som de “Evidências”, as ginastas registraram 26,900 pontos, somaram 52,850 e superaram Japão (50,500) e China (50,200) para alcançar o topo do pódio na etapa de Milão, na Itália.

