Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado em escândalo de apostas; entenda a pena (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Atacante Bruno Henrique foi julgado pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD pelo caso do cartão amarelo... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 19h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) puniu o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, com 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil por atuar contra à ética com o fim de influenciar o resultado de uma partida.

Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Homens soltam fogos perto de presídio de Vila Velha e são detidos

“Não há planos de mudança”, diz Rigoni sobre o União Brasil

MPES pede anulação de julgamento que absolveu PM que matou adolescente no ES