Bruno Henrique, do Flamengo, é condenado em escândalo de apostas; entenda a pena

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Atacante Bruno Henrique foi julgado pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD pelo caso do cartão amarelo...

Folha Vitória|Do R7

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) puniu o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, com 12 jogos de suspensão e multa de R$ 60 mil por atuar contra à ética com o fim de influenciar o resultado de uma partida.

