Bustos de personalidades históricas no Centro de Vitória recebem obras de restauro
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaProjeto RenovAção vai recuperar esculturas que homenageiam figuras históricas; previsão é concluir...
Os cinco bustos da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, serão renovados! Em mais uma etapa do projeto RenovAção, a Prefeitura deu início ao processo de restauro das obras que homenageiam Dr. Costa Pereira, Muniz Freire, Florentino Avidos, Jerônimo Monteiro e Afonso Cláudio.
Os cinco bustos da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, serão renovados! Em mais uma etapa do projeto RenovAção, a Prefeitura deu início ao processo de restauro das obras que homenageiam Dr. Costa Pereira, Muniz Freire, Florentino Avidos, Jerônimo Monteiro e Afonso Cláudio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: