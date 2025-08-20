Bustos de personalidades históricas no Centro de Vitória recebem obras de restauro Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaProjeto RenovAção vai recuperar esculturas que homenageiam figuras históricas; previsão é concluir... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Os cinco bustos da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, serão renovados! Em mais uma etapa do projeto RenovAção, a Prefeitura deu início ao processo de restauro das obras que homenageiam Dr. Costa Pereira, Muniz Freire, Florentino Avidos, Jerônimo Monteiro e Afonso Cláudio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse importante projeto!

Leia Mais em Folha Vitória:

Vídeo mostra últimos momentos de estudante de 14 anos antes de desaparecer

PUBG MOBILE anuncia primeiro modo PVP assimétrico, “Caçada Letal”

Plataformas devem remover propagandas de cigarros eletrônicos em 48h