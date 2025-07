BYD inaugura nova fábrica no Brasil com investimento de R$ 5,5 bilhões Primeiro modelo produzido na nova fábrica é um Dolphin mini. Foto: Reprodução/InfostellaComplexo fabril da BYD ocupa a antiga fábrica... Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A BYD inaugurou nesta terça (1º) sua nova fábrica no Brasil em Camaçari, na Bahia. O investimento foi de R$ 5,5 bilhões. O complexo, instalado no local da antiga fábrica da Ford, ocupa uma área de 4,6 milhões de metros quadrados tem capacidade de produção anual de 150 mil veículos, com expansão prevista para 300 mil unidades na segunda fase.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova fase da BYD no Brasil!

Leia Mais em Folha Vitória:

Vacina contra gripe: SMS alerta pais sobre baixa cobertura no ES

O final de Death Stranding 2: explicamos TUDO

Cúpula da PM acusada de omissão em 8/1 será julgada em agosto