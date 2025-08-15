Cacau desaparece em São Mateus e tutora oferece recompensa
Cacau, cadela desaparecida em São Matheus. (Foto: arquivo pessoal)Ela é uma cadelinha dócil e brincalhona, e foi vista pela última...
Cacau, cadela desaparecida em São Matheus. (Foto: arquivo pessoal) Cacau, uma cachorrinha dócil e muito brincalhona, está desaparecida desde a manhã de 02 de agosto. Ela foi vista pela última vez por volta das 8h, no bairro Cacique, em São Mateus, região Norte do Estado, próximo a uma creche.
Cacau, cadela desaparecida em São Matheus. (Foto: arquivo pessoal) Cacau, uma cachorrinha dócil e muito brincalhona, está desaparecida desde a manhã de 02 de agosto. Ela foi vista pela última vez por volta das 8h, no bairro Cacique, em São Mateus, região Norte do Estado, próximo a uma creche.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e ajude a encontrar a Cacau!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e ajude a encontrar a Cacau!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: