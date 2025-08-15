Cacau desaparece em São Mateus e tutora oferece recompensa Cacau, cadela desaparecida em São Matheus. (Foto: arquivo pessoal)Ela é uma cadelinha dócil e brincalhona, e foi vista pela última... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Cacau, cadela desaparecida em São Matheus. (Foto: arquivo pessoal) Cacau, uma cachorrinha dócil e muito brincalhona, está desaparecida desde a manhã de 02 de agosto. Ela foi vista pela última vez por volta das 8h, no bairro Cacique, em São Mateus, região Norte do Estado, próximo a uma creche.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e ajude a encontrar a Cacau!

Leia Mais em Folha Vitória:

Caso Hytalo Santos X Felca: o que se sabe sobre influencer preso após vídeo da “adultização”

Avorion: Sandbox espacial ganha desconto de 50% no Steam

Roberto Justus passa por cirurgia após se machucar no pickleball; veja vídeo