Cacau e frutas tropicais podem entrar em exceção ao tarifaço dos EUA, mas carne bovina não Apenas US$ 1,220 bilhão (R$ R$ 6,71 bilhões) dos embarques do agronegócio foram contemplados com a retirada da tarifa adicional. Foto... Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Apenas US$ 1,220 bilhão (R$ R$ 6,71 bilhões) dos embarques do agronegócio foram contemplados com a retirada da tarifa adicional. Foto: Wellinson Tibúrcio

O governo brasileiro avalia que, além do café, ainda há chance de cacau e manga entrarem na lista de exceções do tarifaço dos EUA.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Motociclista quase atropela agente da guarda ao tentar fugir de blitz em Cariacica

“Tomamos a decisão de reduzir investimentos no Brasil”, diz presidente da Gerdau

PRF apreende 100 kg de maconha após carro fazer ultrapassagem proibida na BR-262