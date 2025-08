Cachoeiro terá feira com palestras, oficinas e ação de empregabilidade Evento é promovido pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Foto: Reprodução/BandesEvento acontece de 6 a 9 de agosto, com entrada... Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h18 ) twitter

Evento é promovido pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Foto: Reprodução/Bandes A Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim (Fenaci 2025) terá uma programação voltada à inovação, qualificação profissional e geração de oportunidades. Além disso, o público terá acesso a palestras, oficinas tecnológicas e ação de empregabilidade, com todas as atividades concentradas na Arena Senac, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto.

