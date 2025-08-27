Cachorra idosa com deficiência visual é resgatada em Vitória e busca tutor
Cadela fêmea encontrada sem tutor. (Foto: Arquivo Pessoal)Ela foi resgatada por um morador entre os bairros Bento Ferreira e Ilha de...
Cadela fêmea encontrada sem tutor. (Foto: Arquivo Pessoal) Uma cachorrinha idosa foi encontrada em situação de risco entre os bairros Bento Ferreira e Ilha de Monte Belo, em Vitória.
Cadela fêmea encontrada sem tutor. (Foto: Arquivo Pessoal) Uma cachorrinha idosa foi encontrada em situação de risco entre os bairros Bento Ferreira e Ilha de Monte Belo, em Vitória.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa história comovente!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa história comovente!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: