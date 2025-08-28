Cachorro é pichado com nomes de facções em Guarapari; polícia investiga Foto: Reprodução TV Vitória"Não vamos parar de procurar até localizar os responsáveis", afirmou o delegado Rodrigo Peçanha. Buscas... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 17h18 ) twitter

Foto: Reprodução TV Vitória

Um cachorro foi encontrado pichado com nomes e frases associadas a facções criminosas no bairro Santa Mônica, em Guarapari. De acordo com moradores da região, o animal estava desorientado quando foi visto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa investigação.

