Cachorro é pichado com nomes de facções em Guarapari; polícia investiga
Foto: Reprodução TV Vitória"Não vamos parar de procurar até localizar os responsáveis", afirmou o delegado Rodrigo Peçanha. Buscas...
Foto: Reprodução TV Vitória
Um cachorro foi encontrado pichado com nomes e frases associadas a facções criminosas no bairro Santa Mônica, em Guarapari. De acordo com moradores da região, o animal estava desorientado quando foi visto.
Foto: Reprodução TV Vitória
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa investigação.
