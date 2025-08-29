Cachorros, aves silvestres e jabutis são apreendidos em casa de idoso em Vila Velha Foto: Reprodução/PCESOs animais que estavam na casa do idoso em Paul, Vila Velha, foram recolhidos pela prefeitura e encaminhados ao... Folha Vitória|Do R7 29/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/PCES Dois cachorros, dois jabutis e 11 aves silvestres, incluindo coleiros, tiziu, maritacas, periquito verde, sabiás e canários-da-terra, foram apreendidos na casa de um idoso, de 65 anos, no bairro Paul, em Vila Velha, nesta sexta-feira (29).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão!

Leia Mais em Folha Vitória:

Leo Preto: líder do tráfico do Morro da Boa Vista é morto em troca de tiros

Olha o gás! Investimento de R$ 200 milhões vai transformar logística de energia no ES

Adolescente atropelada por trem: distração com celular traz risco para pedestres