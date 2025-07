Cadastro habitacional em Vila Velha precisa ser atualizado até 31 de julho; veja como fazer Foto: PMVVMoradores com cadastro ativo desde 2009 devem atualizar informações para continuar aptos aos programas de habitação Folha Vitória|Do R7 29/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h18 ) twitter

Foto: PMVV Moradores de Vila Velha com cadastro habitacional ativo desde 2009 têm até a próxima quinta-feira (31) para atualizar seus dados no Cadastro Habitacional de Interesse Social do município.

para saber mais sobre como garantir sua vaga nos programas habitacionais!

