Cadela abandonada com três filhotes precisa de doações para castração

A cadela que foi abandonada prenha na Rodovia do Sol e deu à luz três filhotes nesta semana vai precisar ser castrada. Valdete, moradora da região que tem oferecido abrigo temporário aos cães, está pedindo doações para a realização do procedimento e procura um lar para os cachorros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba como ajudar!

