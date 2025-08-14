Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cadela abandonada com três filhotes precisa de doações para castração

Foto: Arquivo pessoalFilhotes ficarão disponíveis para adoção após o desmame e a cadela após a castração; Mulher que está cuidando...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A cadela que foi abandonada prenha na Rodovia do Sol e deu à luz três filhotes nesta semana vai precisar ser castrada. Valdete, moradora da região que tem oferecido abrigo temporário aos cães, está pedindo doações para a realização do procedimento e procura um lar para os cachorros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba como ajudar!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.