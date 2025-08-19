Logo R7.com
Cadela abandonada na Rodovia do Sol com 3 filhotes vai ser castrada

Foto: Arquivo pessoalApós repercussão do caso, moradora que está cuidando dos cães recebeu doações e projeto Arca de Noé irá realizar...

Folha Vitória|Do R7

A cadela que foi abandonada prenha na Rodovia do Sol e que deu à luz três filhotes na última semana será castrada. Após a repercussão do caso, o projeto Arca de Noé – ES se comprometeu em ajudar no procedimento de castração.

