Cadela abandonada na Rodovia do Sol com 3 filhotes vai ser castrada
Foto: Arquivo pessoalApós repercussão do caso, moradora que está cuidando dos cães recebeu doações e projeto Arca de Noé irá realizar...
A cadela que foi abandonada prenha na Rodovia do Sol e que deu à luz três filhotes na última semana será castrada. Após a repercussão do caso, o projeto Arca de Noé – ES se comprometeu em ajudar no procedimento de castração.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória
