Cadela abandonada na Rodovia do Sol com 3 filhotes vai ser castrada Foto: Arquivo pessoalApós repercussão do caso, moradora que está cuidando dos cães recebeu doações e projeto Arca de Noé irá realizar... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 15h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h19 )

A cadela que foi abandonada prenha na Rodovia do Sol e que deu à luz três filhotes na última semana será castrada. Após a repercussão do caso, o projeto Arca de Noé – ES se comprometeu em ajudar no procedimento de castração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa história emocionante!

