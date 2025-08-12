Cadela abandonada na Rodovia do Sol dá à luz três filhotes
Cadela e filhotes buscam lar amoroso. (Foto: arquivo pessoal)Desde então, a cadela abandonada vem recebendo cuidados, com panos para...
Cadela e filhotes buscam lar amoroso. (Foto: arquivo pessoal) Uma cadela prenha foi abandonada há cerca de duas semanas na portaria de um parque aquático localizado na Rodovia do Sol, entre Ponta da Fruta e Guarapari. Segundo Valdete, moradora da região, a cachorra permaneceu no local desde que chegou e, nesta semana, deu à luz três filhotes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre como ajudar essa família!
