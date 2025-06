Cães vítimas de maus-tratos são resgatados em casa em Vila Velha Foto: Polícia CivilOs animais estavam sem condições de se locomover. Os cães também estavam sem acesso à comida e água Folha Vitória|Do R7 04/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Polícia Civil Dois cães em situação de maus-tratos foram resgatados de uma casa no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. Os animais estavam deitados no chão sobre as próprias fezes e urina, sem condições de se locomover e sem acesso à comida ou água.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso de resgate e as condições dos animais.

Leia Mais em Folha Vitória:

Momento de Paz oferece terapia do amor e apoio emocional em Vitória

Quem é Adalberto Júnior, empresário achado morto em buraco de obra em autódromo

Morten Harket, vocalista do A-ha, revela que tem doença de Parkinson