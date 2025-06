Caetano Veloso é atração confirmada em evento na Prainha Caetano Veloso se apresenta em Vila Velha (Foto: Fernando Young/Divulgação)Evento +MC acontece no dia 17 de agosto e ainda contará... Folha Vitória|Do R7 16/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h56 ) twitter

Caetano Veloso se apresenta em Vila Velha (Foto: Fernando Young/Divulgação) O cantor e compositor Caetano Veloso é a principal atração do +MC, novo evento do Movimento Cidade, que acontece no dia 17 de agosto, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla, a partir de R$ 125.

