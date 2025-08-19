Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

CAFS: centro liderado por mulher no ES reabilita animais silvestres há 20 anos

Yhuri Nóbrega entrevista Flaviana Guião, do Cafs UVVO centro é uma referência no Espírito Santo quando se fala em reabilitação de animais...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Yhuri Nóbrega entrevista Flaviana Guião, do Cafs UVV Essa edição do PodNatureza foi diferente. Ter uma boa conversa sobre o Centro de Atendimento à Fauna Selvagem (CAFS) da Universidade Vila Velha, 10 anos depois, foi como voltar pra casa.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e a história inspiradora do CAFS, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.