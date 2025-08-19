CAFS: centro liderado por mulher no ES reabilita animais silvestres há 20 anos
Yhuri Nóbrega entrevista Flaviana Guião, do Cafs UVVO centro é uma referência no Espírito Santo quando se fala em reabilitação de animais...
Yhuri Nóbrega entrevista Flaviana Guião, do Cafs UVV Essa edição do PodNatureza foi diferente. Ter uma boa conversa sobre o Centro de Atendimento à Fauna Selvagem (CAFS) da Universidade Vila Velha, 10 anos depois, foi como voltar pra casa.
Yhuri Nóbrega entrevista Flaviana Guião, do Cafs UVV Essa edição do PodNatureza foi diferente. Ter uma boa conversa sobre o Centro de Atendimento à Fauna Selvagem (CAFS) da Universidade Vila Velha, 10 anos depois, foi como voltar pra casa.
Para saber mais sobre essa importante iniciativa e a história inspiradora do CAFS, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa importante iniciativa e a história inspiradora do CAFS, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: