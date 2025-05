Caixa abre vagas para estágio de nível médio, técnico e superior Foto: Marcelo Camargo/ Agência BrasilA bolsa auxílio varia de até R$ 1.100 para estagiários de nível superior e de R$ 500 para os níveis... Folha Vitória|Do R7 09/05/2025 - 11h08 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h08 ) twitter

Brasília: Prédio da Caixa Econômica Federal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com inscrições a partir do dia 12 de maio, a Caixa Econômica Federal abre processo seletivo para estágio de nível médio, técnico e superior em todas as regiões do Brasil. O prazo para se inscrever vai até o dia 05 de junho e é necessário ter, no mínimo, 16 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as oportunidades!

