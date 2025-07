Caixa começa a pagar indenizações a vítimas no acordo do Rio Doce Foz do Rio Doce em Regência-ES: desastre da lama de Mariana atingiu milhares de trabalhadores que dependiam do rio. Crédito: Leonardo... Folha Vitória|Do R7 10/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 09h58 ) twitter

Foz do Rio Doce em Regência-ES: desastre da lama de Mariana atingiu milhares de trabalhadores que dependiam do rio. Crédito: Leonardo Merçon/Instituto Últimos Refúgios A Caixa Econômica Federal começa nesta quinta-feira (10) o pagamento das indenizações do acordo do Rio Doce, a pescadores artesanais e agricultores familiares atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015. Segundo a Caixa, é uma reparação esperada há anos pelas comunidades diretamente impactadas pela tragédia. Nesse sentido, os valores vão diretamente pelo aplicativo CAIXA Tem. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre as indenizações. Leia Mais em Folha Vitória: Força-tarefa mira traficantes que ameaçavam moradores em condomínio da Serra

