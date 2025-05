CAIXA lança nova campanha de crédito com assinatura da Agência Calia Com foco em oferecer crédito acessível e alinhado aos diferentes momentos da vida dos brasileiros, a CAIXA lança sua nova campanha ... Folha Vitória|Do R7 13/05/2025 - 23h46 (Atualizado em 13/05/2025 - 23h46 ) twitter

Com foco em oferecer crédito acessível e alinhado aos diferentes momentos da vida dos brasileiros, a CAIXA lança sua nova campanha nacional de crédito para pessoa física e jurídica. A comunicação, criada pela Agência Calia, aposta em uma abordagem empática, leve e conectada com as reais necessidades dos clientes. A campanha traz o conceito “Vem que é seu” para […]

