Caixão com o corpo de Preta Gil chega ao Theatro Municipal do Rio Preta Gil morreu aos 50 anos (Foto: Reprodução Redes Sociais)Preta Gil morreu no domingo (20), aos 50 anos, em Nova York nos Estados... Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 10h38 ) twitter

Preta Gil morreu aos 50 anos (Foto: Reprodução Redes Sociais) O caixão com o corpo da cantora Preta Gil chegou na manhã desta sexta-feira (25), ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade. A despedida será aberta ao público das 9h às 13h.

