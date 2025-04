Caixão do Papa Francisco é fechado em rito solene na Basílica de São Pedro O cardeal carmelengo durante a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco. Foto: Vatican NewsO funeral do Papa Francisco será... Folha Vitória|Do R7 25/04/2025 - 23h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O cardeal carmelengo durante a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco. Foto: Vatican News O Vaticano realizou na noite desta sexta-feira (25) o rito de fechamento do caixão do Papa Francisco, às 20h, no Altar da Confissão, na Basílica de São Pedro, conforme estabelecido pelo cerimonial do Vaticano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa cerimônia histórica!

Leia Mais em Folha Vitória:

Com apoio da Rede Vitória, pista de skate da Praça dos Namorados é reinaugurada

Com mudança no trânsito na Enseada, motoristas se arriscam na contramão

Confira o que funciona no feriado de Nossa Senhora da Penha na Grande Vitória