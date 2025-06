Calderano comemora aniversário com título no WTT Star Contender e vice nas duplas com Takahashi Hugo Calderano venceu o WTT Star Contender (Foto: Reprodução/Instagram @cbtm)Completando 29 anos neste domingo, o brasileiro Hugo Calderano... Folha Vitória|Do R7 22/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 22/06/2025 - 17h56 ) twitter

Hugo Calderano venceu o WTT Star Contender (Foto: Reprodução/Instagram @cbtm)Completando 29 anos neste domingo, o brasileiro Hugo Calderano, atual número três do ranking mundial de tênis de mesa, conquistou o título de simples no WTT Star Contender, torneio disputado em Ljubljana, na Eslovênia. Mais cedo, ele já havia alcançado o vice-campeonato nas duplas mistas ao lado da namorada, Bruna Takahashi, 17ª do mundo.

