Calderano vai à semifinal do Mundial de tênis de mesa e já garante medalha histórica

Hugo Calderano no Campeonato Mundial de tênis de mesa (Foto: World Table Tennis)Hugo Calderano escreveu mais um capítulo inédito para o esporte brasileiro nesta sexta-feira, em Doha, no Catar. O número 3 do mundo venceu o sul-coreano An Jaehyun por 4 sets a 1 e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Mundial de tênis de mesa – resultado que assegura ao menos a medalha de bronze, já que não há disputa pelo terceiro lugar na competição. É a primeira vez que um atleta do Brasil chega tão longe em um Mundial da modalidade.

