Calderano vence chinês em jogo emocionante e vai a final inédita do Mundial de tênis de mesa Hugo Calderano no Campeonato Mundial de tênis de mesa (Foto: World Table TennisCom a medalha de bronze e seu nome na história garantidos... Folha Vitória|Do R7 24/05/2025 - 17h15 (Atualizado em 24/05/2025 - 17h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Hugo Calderano no Campeonato Mundial de tênis de mesa (Foto: World Table Tennis) Com a medalha de bronze e seu nome na história garantidos, o brasileiro Hugo Calderano, número 3 do mundo, enfrentou Liang Jingkun (5º) e, mesmo com muita dificuldade, tornou-se o primeiro atleta do hemisfério sul a chegar à final do Campeonato Mundial de Doha de tênis de mesa ao vencer por 4 a 3. A partida começou muito disputada, com os dois adversários se respeitando. O chinês até começou na frente, mas o brasileiro conseguiu virar e conquistar set points. Foi difícil, mas, com calma, Calderano conseguiu fechar o primeiro set por 15 a 13.

Para saber mais sobre essa emocionante vitória e a trajetória de Calderano, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Sebastião Salgado e a mulher plantaram mais de 3 milhões de árvores em área devastada de MG

Exposição reúne obras de arte de alunos de ONG no Shopping Vitória

Motociclista fica ferido em acidente com carro na Serra; câmera flagrou