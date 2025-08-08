Logo R7.com
Câmara de Viana abre inscrições para casamento comunitário gratuito

Alianças de casamento. Foto: CanvaPoderão participar casais com renda mensal de até três salários mínimos e meio, moradores do município...

Folha Vitória|Do R7

A Câmara Municipal de Viana anunciou abertura de inscrições para realização de Casamento Comunitário no município. Interessados pode se inscrever a partir da segunda-feira (11) até o dia 9 de setembro. Informações estão disponíveis no edital.

