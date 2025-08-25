Logo R7.com
Câmara de Vitória exonera empresário investigado por corrupção em Colatina

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O empresário e ex-servidor da Câmara de Vitória Paulo Henrique Caldeira Miranda. Foto: Reprodução/Instagram @phmiranda O empresário investigado em um caso de improbidade administrativa envolvendo a Festa da Cidade de Colatina em 2025, Paulo Henrique Caldeira Miranda, foi exonerado da Câmara Municipal de Vitória nesta segunda-feira (25). Ele era assessor pleno da Casa desde março deste ano.

