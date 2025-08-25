Câmara de Vitória exonera empresário investigado por corrupção em Colatina O empresário e ex-servidor da Câmara de Vitória Paulo Henrique Caldeira Miranda. Foto: Reprodução/Instagram @phmirandaPaulo Henrique... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h18 ) twitter

O empresário e ex-servidor da Câmara de Vitória Paulo Henrique Caldeira Miranda. Foto: Reprodução/Instagram @phmiranda O empresário investigado em um caso de improbidade administrativa envolvendo a Festa da Cidade de Colatina em 2025, Paulo Henrique Caldeira Miranda, foi exonerado da Câmara Municipal de Vitória nesta segunda-feira (25). Ele era assessor pleno da Casa desde março deste ano.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

