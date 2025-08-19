Câmera em ônibus do Transcol flagra e acusado de matar dois jovens é preso
Foto: SESP/ Divulgação Pedro Henrique foi reconhecido por câmera facial instalada dentro de ônibus do Transcol. Crime foi em 2019 e...
Foto: SESP/ Divulgação Um homem de 28 anos foi preso após ser identificado pelas câmeras de reconhecimento facial do governo do Estado dentro de um ônibus do Transcol, em Vila Velha. Pedro Henrique Dias Vieira Ribeiro é acusado de matar e arrancar olhos de dois jovens.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
