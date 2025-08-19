Logo R7.com
Câmera em ônibus do Transcol flagra e acusado de matar dois jovens é preso

Foto: SESP/ Divulgação Pedro Henrique foi reconhecido por câmera facial instalada dentro de ônibus do Transcol. Crime foi em 2019 e...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: SESP/ Divulgação Um homem de 28 anos foi preso após ser identificado pelas câmeras de reconhecimento facial do governo do Estado dentro de um ônibus do Transcol, em Vila Velha. Pedro Henrique Dias Vieira Ribeiro é acusado de matar e arrancar olhos de dois jovens.

