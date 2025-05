Câmera faz reconhecimento facial e integrante do PCV é preso em Cariacica Homem é preso após cerco eletrônico identificá-lo. Foto: Divulgação/SespSuspeito de homicídio foi preso por policiais civis em Cariacica... Folha Vitória|Do R7 29/05/2025 - 19h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h17 ) twitter

Homem é preso após cerco eletrônico identificá-lo. Foto: Divulgação/Sesp Um homem, ligado à facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), foi preso na manhã de quarta-feira (28), após ser identificado pelas câmeras com reconhecimento facial do cerco eletrônico, no município de Cariacica.

