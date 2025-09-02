Logo R7.com
Câmera flagra arrombamento em clínica de Bento Ferreira

Foto: Reprodução/TV VitóriaEm uma rede social, o proprietário relatou que houve furto de computadores e de equipamentos de TV

Folha Vitória|Do R7

Um homem invadiu uma clínica no bairro Bento Ferreira, em Vitória, e foi flagrado pelas câmeras de segurança do local. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (2). As imagens mostram o momento em que o suspeito, com blusa amarela e boné, consegue abrir a porta do estabelecimento.

