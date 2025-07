Câmeras de ônibus flagraram acidente que matou motociclista na Terceira Ponte Motociclista morreu em acidente na Terceira Ponte (Foto: Reprodução / TV Vitória)A colisão foi registrada na noite de quinta-feira (... Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Motociclista morreu em acidente na Terceira Ponte (Foto: Reprodução / TV Vitória) Câmeras do ônibus do Transcol flagraram o grave acidente que matou um motociclista na Terceira Ponte. A colisão foi registrada na noite de quinta-feira (24), no sentido Vitória-Vila Velha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Nove hábitos de vida que melhoram a fertilidade feminina

Camburi pode ganhar passarela com mirante e vista para Aeroporto de Vitória

Lei de Alimentos faz 57 anos: desafios da pensão alimentícia no Brasil