Câmeras de reconhecimento facial já ajudaram a prender 300 suspeitos no ES

Suspeitos presos por reconhecimento facial no ES. Foto: Montagem Folha Vitória O sistema de reconhecimento facial, usado na segurança pública, já ajudou a prender mais de 300 suspeitos até o momento na Grande Vitória. A tecnologia começou a ser testada no fim de 2024, com câmeras espalhadas pela Região Metropolitana.

Para saber mais sobre como essa tecnologia tem impactado a segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

