Camila Sarmento: atualização em Milão, relax em Lucerna e aniversário em Paris

O lindo álbum de Camila



Sempre à frente das tendências, a designer de eventos Camila Sarmento fez uma imersão em MIlão, Meca do design, durante o Salone del Mobile. Foi a convite das marcas Minotti e Flos e viu de perto os lançamentos de 2025. Aproveitou, é claro, para conferir o Fuori Salone (com exposições da Louis Vuitton, Hermés, Google, Bentley, etc). A cidade respira criatividade e bom gosto durante esses eventos. Em seguida, tirou uma semana de descanso na Suíça, em Lucerna. O destino final foi Paris, onde passou seu aniversário, com direito a almoço no Loulou e jantar no Giraffe. Cada foto mais linda que a outra… Confira!

