Caminhão é flagrado com 41 toneladas de excesso de peso em Guarapari Caminhão foi flagrado com excesso de peso (Foto: Divulgação / PRF)Flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no domingo... Folha Vitória|Do R7 30/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h16 ) twitter

Caminhão foi flagrado com excesso de peso (Foto: Divulgação / PRF) A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um caminhão com 41,5 toneladas de excesso de peso trafegando pela BR-101, em Guarapari, no domingo (29). O veículo transportava rochas ornamentais e foi abordado durante fiscalização de rotina da corporação.

